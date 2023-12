L’Hostel Balai Sardegna dopo 13 anni ritorna nella proprietà del Comune di Porto Torres. I gestori hanno gettato la spugna riconsegnando la struttura, situata in via Benedetto Croce, a seguito di un accordo bonario tra le parti, una convenzione di negoziazione assistita, sottoscritta il 21 dicembre 2022 dal legale della società che aveva in gestione l’ostello dal 2012 e dall’avvocatura comunale, un atto approvato con delibera del 29 dicembre dello scorso anno.

L’intesa prevede la risoluzione anticipata del rapporto convenzionale e della concessione, prevista inizialmente della durata di 25 anni, con termine di scadenza che di comune accordo è stato stabilito per la data del 31 dicembre dello scorso anno, con la riconsegna del bene decisa per la data del 31 dicembre 2023, previa verifica dello stato dei luoghi e dei beni della struttura. In data 28 novembre 2023 i tecnici dell’ufficio patrimonio, alla presenza del presidente della società Hostel Balai, hanno effettuato il sopralluogo per accertare lo stato di manutenzione dell’immobile, dei beni mobili e dell’area esterna di proprietà dell’ente.

Da una verifica dello stato dei luoghi si è accertato il buono stato di manutenzione della struttura. In favore del concessionario è stata disposta la corresponsione di un importo pari a circa 329mila e 268 euro a titolo di riconoscimento degli investimenti effettuati. L’ufficio patrimonio comunale è a lavoro per pubblicare un nuovo bando di affidamento dell’immobile che potrebbe essere pubblicato nella prima decade di gennaio.

L’obiettivo è che la struttura, dotata di soli 47 posti letto, anziché essere adibita ad ostello ospiti un albergo di alto livello in grado di accogliere un’utenza più ampia e che offra servizi diversificati rispetto al solo pernottamento. Nel dicembre scorso la Regione Sardegna aveva tolto un vincolo sulla destinazione dell'Hostel Balai che, quindi, potrà essere utilizzata per attività alberghiere e di ristorazione, incrementando i posti letto. L’immobile di proprietà della Regione era stata acquistato dal Comune per la cifra simbolica di un euro e affidata in appalto alla società per una durata di 25 anni a partire dal 2012. Attualmente per evitare che i locali vengano occupati abusivamente da esterni, è stata trasferita nell’ostello la sede distaccata della Compagnia Barracellare di Porto Torres per garantire la vigilanza diurna e notturna.

