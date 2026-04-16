Housing sociale in Sardegna: un workshop internazionaleAd Alghero studenti provenienti da nove nazioni
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Si concluderà domani nell'ex Asilo Sella di Alghero, con inizio alle 10, il workshop internazionale sull’housing sociale. L’iniziativa sull'edilizia residenziale sociale nasce dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (protagonista il corso di laurea Magistrale in Pianificazione e Politiche per la Città, l'Ambiente e il Paesaggio) e il Master in Ingénierie de la Maîtrise d'Œuvre Architecturale et Urbaine (IMOAU) presso l'Université Paris Est "Gustave Eiffel".
All'evento prendono parte studenti e studentesse provenienti da Italia, Francia, Germania, Tunisia, Algeria, Camerun, Senegal, Madagascar, Cile.
Scopo del workshop è studiare la fattibilità tecnica, economica, urbanistica, architettonica di interventi di Housing sociale in sei luoghi della Sardegna -Cagliari, Sassari, Alghero, Nuoro, Porto Torres, Macomer -per differenti tipologie di utenti: studenti, famiglie, genitori separati, popolazione anziana, integrati con servizi e attività economiche.
I docenti sono Patrick Corda, Marc Everbecq, Denis Morand, tutor Rachele Recanatini per il Master IMOAU; Alessandra Casu e Giuseppe Onni, tutor Maurizio Serra per l’Università di Sassari.