Alle forze dell’ordine hanno provato a dire che non sapevano nulla di quei due chili e mezzo di hashish che trasportavano nella propria auto.

Una versione che non ha risparmiato le manette a due donne spagnole di 20 e 57 anni, fermate questa mattina a Porto Torres dalla Guardia di finanza appena dopo essere sbarcate dal traghetto proveniente da Genova.

In una portiera dell’auto, grazie al cane antidroga, è stato trovato un involucro contenente 2,5 chili di hashish. Le due donne, una cameriera e una baby sitter di Madrid, difese dall'avvocato Fabio Bruno, hanno dichiarato di essere all'oscuro della presenza di droga. Al pm Mario Leo hanno raccontato di essere partite da Madrid due settimane fa, a bordo di un'auto prestata loro da una conoscente. Hanno spiegato di avere fatto tappa in diverse città della Spagna e poi della Francia prima di raggiungere Genova e imbarcarsi per la Sardegna.

La Procura ha disposto gli arresti domiciliari in un b&b di Alghero, fino a lunedì mattina, quando si terrà l'udienza per la convalida degli arresti.

(Unioneonline/D)

