Arrestato a Sassari per spaccio di droga. L’intervento è stato fatto dalla polizia di Stato che, il 18 settembre, ha notato tre persone in un parco, con un giovane che, appena visti gli agenti, ha cercato di allontanarsi.

I poliziotti hanno fermato il fuggitivo, trovandolo in possesso di circa 2mila euro in banconote di piccolo taglio che il giovane non è stato in grado di giustificare. I suoi precedenti per spaccio hanno portato le forze dell’ordine a perquisirlo scoprendo diversi involucri contenenti hashish e marijuana, confezionati e pronti per la vendita.

La perquisizione, avvenuta anche nell’abitazione dell’indagato, ha dato esito positivo con il ritrovamento di ulteriore sostanza stupefacente e strumenti utilizzati per il confezionamento e la vendita, tra cui coltelli, buste e bilancini di precisione.

È scattato l’arresto confermato poi in tribunale durante l’udienza di convalida.

© Riproduzione riservata