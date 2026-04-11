È cominciata la gara di pesca canna da natante, il trofeo dal titolo “La supersfida del Golfo dell’Asinara” in programma da oggi, sabato 11 e domenica 12 aprile dalle 8 alle 14, presso il molo Nino Pala, a Porto Torres. Due giornate per una competizione di livello nazionale che si inserisce tra gli eventi organizzati dall’associazione Aps Maestrale e patrocinati dal Comune turritano. La gara di pesca sportiva si svolge nel mare del Golfo dell’Asinara, una sfida Fipsas che si distingue per l’uso della canna da natante con atleti provenienti da tutta la Sardegna e dalla penisola.

Il programma prevede nella giornata odierna la gara di semifinale con gli atleti che gareggeranno su imbarcazioni con 4 concorrenti ciascuna. La finale si terrà domenica 12 aprile, con i migliori 28 atleti che si sfideranno su un unico barcone, suddivisi in 4 settori da 7 concorrenti. Ogni partecipante potrà utilizzare un solo attrezzo con un massimo di 3 ami.

Le battute di pesca si svolgeranno a circa 3 miglia nautiche dal porto, mentre la pesatura e la premiazione avranno luogo nella darsena della Cormorano Marina, già palcoscenico dei Campionati Italiani dello scorso anno. E nello sport promosso da Aps Maestrale non poteva mancare la solidarietà: l’intero pescato verrà riscattato e donato all’Associazione Gianni Fresu di Porto Torres.

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