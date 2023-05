Mettere in pratica quanto studiato e farlo per una buona causa. Studenti e studentesse dell’istituto tecnico industriale “Angioy” di Sassari hanno lavorato per riparare, rigenerare e rendere perfettamente fruibili e funzionanti ben 24 pc portatili. Alcuni dei computer sono stati donati questa mattina a Legambiente, gli altri saranno a disposizione delle scuole cittadine.

La consegna è avvenuta questa mattina negli spazi dell’Aula Magna dell’ITI “Angioy” alla presenza del dirigente scolastico Luciano Sanna, di Sabrina Fenu (responsabile del PCTO), Michele Meloni per Legambiente Sardegna, dell’assessore all’Ambiente del Comune di Sassari Antonello Sassu e dei ragazzi e delle ragazze coinvolti nel progetto/percorso.

A fine mattinata sono stati consegnati ai ragazzi gli attestati certificanti la loro operosa e funzionale attività.

E il dirigente scolastico Luciano Sanna ha anticipato: «In contemporanea si sta lavorando per ridare vita a 12 lavagne interattive multimediali che doneremo poi all’istituto alberghiero di Sassari».

