Squillino le trombe, ma anche i tromboni, le tube e i corni. La chiamata è per una reunion aperta a tutti gli strumentisti del sassarese che hanno suonato negli ottoni di Sassari. L'occasione è la Faradda dei Candelieri, il 14 agosto.

Dalle 10 di mattina gli ottoni si incontreranno nella Piazza Nazario Sauro per una performance che accompagnerà sino a sera la Discesa dei ceri. Musica per tutti i gusti o quasi: dal Rinascimento al Jazz, passando attraverso le colonne sonore per il Cinema, l’Opera Lirica e la musica Sinfonica.

Gli Ottoni di Sassari nascono nel 1981 da un'idea del M° Antonio Garofalo. In formazione da quartetto a brass ensemble, hanno svolto un'attività concertistica intensa e ininterrotta per conto delle tantissime associazioni musicali della Sardegna, ed un'opera di promozione presso gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.

Questa iniziativa del 14 agosto vuole essere il modo per creare una ricorrenza nella ricorrenza, richiamando strumentisti ad ottone provenienti non solo dall’isola ma da tutto il mondo, che si uniscono per onorare la “Festha Manna”.

