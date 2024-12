Gli auguri di buon Natale ai sardi, e non solo, arrivano dalla spiaggia di Platamona.

La splendida opera, suggestiva e maestosa, dell'artista Nicola Urru, sorprende ancora per la sua grandezza e bellezza. Nel quinto pettine dell'arenile di Sorso ha realizzato la scultura di sabbia rappresentativa della Natività.

«La festa della famiglia. La tradizione vuole che sia vista come sua massima eccellenza nella sacra famiglia con il piccolo Gesù bambino fra il padre e la madre. Questa famiglia cosi simbolica diventa l’annuncio che ci ricorda anno dopo anno la rinascita dell'unione umana». Questo il pensiero dello scultore che continua a incantare con le sue mani, capaci di realizzare opere usando solo sabbia e acqua, sculture effimere che durano giusto il tempo per trasmettere il messaggio di speranza, di gioia, e quello più profondo dell'amore e la pace. Che unisce non solo a Natale.

«Che l'intera umanità stimoli i potenti affinché i muri che opprimono i più deboli e bisognosi, vadano in frantumi, e si inaugurino ponti e strade larghe per far incontrare nella solidarietà e nella pace i popoli di tutto il mondo».

