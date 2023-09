«Lascio un’Autorità marittima diversa da come l’ho trovata, capace di andare oltre le specialistiche funzioni istituzionali, di partecipare alle articolate dinamiche anche culturali di questo territorio e di impostare forme di collaborazione nei settori operativi e amministrativi». Così Gabriele Peschiulli, il comandante uscente della Capitaneria di porto di Porto Torres, in occasione della cerimonia di avvicendamento del comando, nel piazzale davanti alla sede dell’Autorità marittima turritana.

Dopo 26 mesi al comando lascia il posto al suo successore, il nuovo comandante Giuseppe Cannarile, 44 anni, proveniente dalla Capitaneria di porto di Savona, dove negli ultimi anni ha ricoperto l’incarico di Capo servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale. Alla presenza delle autorità militari e istituzionali, religiose e alle associazioni combattentistiche d’Arma, si è celebrato il passaggio di consegne a cui hanno presenziato il comandante del comando marittimo del Nord Sardegna, Enrico Pacioni, e il direttore marittimo del Nord Sardegna, capitano di vascello Giorgio Castronuovo, oltre al sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas e al presidente del consiglio regionale, Michele Pais.

«Assumo con orgoglio l’incarico di capo del compartimento marittimo di Porto Torres, - ha detto il neo comandante Cannarile - un territorio che si caratterizza per la sua ragguardevole estensione e per le sue peculiarità che richiedono un alto profilo addestrativo, presenza e competenze per far fronte alla salvaguardia della vita umana in mare, la tutela ambientale e sicurezza della navigazione». La celebrazione cominciata con l’inno nazionale ha visto l’ingresso nel piazzale i gonfaloni della Polizia locale dei comuni del Sassarese. Il comandante Peschiulli tornerà a Roma perché designato a guidare la segreteria dell’organo centrale di Sicurezza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

