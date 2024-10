Un crossover fra i mostri e le fate della cultura sarda, i personaggi spaventosi della tradizione anglosassone e quelli più divertenti dei riti messicani. Nona edizione a Sassari del progetto di storytelling e teatro diffuso “Racconti erranti” che presenta “Su Mortu Mortu - il nostro Halloween”. L'appuntamento è per giovedì alle 16.30 nel centro storico, per una serata ricca di eventi organizzati dall’associazione Tusitala storytelling in collaborazione con Il Corso, con la direzione artistica di Monica De Murtas.

Tra gli eventi il laboratorio di animazione alla lettura alla libreria Dessì (16.30) dove i bimbi dai 5 ai 10 anni potranno trasformarsi per l’occasione in mostri terrificanti grazie al truccabimbi dell’associazione ABC e Animabimbi.

Alle 17.45 l’appuntamento per tutti sarà davanti al Teatro Civico da dove inizierà lo spettacolo di teatro diffuso che animerà il centro storico con i costumi realizzati da Fabio Loi. Performer e figuranti, giocolieri, danzatori e trampolieri animeranno le vie e infesteranno le vetrine: Babborcu e Maschinganna la Mamma del sole e la Mamma del freddo, le magiche janas, Jack Skeleton e la sua Sally, il Fantasma dell’opera con Christine, la Calavera, La dama nera, Gli steampunker, e tanti altri personaggi attraverseranno il centro storico.

