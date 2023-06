Giornata ecologica nella spiaggia naturista della Baia delle Ninfe di Alghero. Il piccolo litorale, l’unico autorizzato dal Comune per i nudisti, sabato 17 giugno, a partire dalle 10.30, sarà interessato da una iniziativa per la cura ambientale e la pulizia delle spiagge, nell’ambito della manifestazione nazionale “@Raccoglimi” promossa da Anita, l’Associazione Naturista Italiana.

«Anche l’Amministrazione comunale di Alghero – afferma Alessandro Cocco, assessore al Turismo – supporta l’iniziativa di Anita in un’ottica di collaborazione con le associazioni di volontariato, i cittadini e gli operatori turistici locali per la cura delle spiagge, dell’ambiente e dei beni comuni, e per la valorizzazione di tutte le forme di turismo sostenibile nella Riviera del Corallo».

La giornata è aperta alla partecipazione di tutti, con spirito di cittadinanza attiva, e vedrà i volontari impegnati non solo nella pulizia del litorale interessato, ma anche nella posa dei cartelli segnaletici della spiaggia naturista autorizzata che l’associazione Anita ha donato al Comune di Alghero. Aderiscono e partecipano all’evento anche l'Associazione Giovanile Promozione Ambientale di Porto Conte (AGPA) e l'Associazione Anima Libera, dal 2010 attiva in progetti di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale.

La nuova spiaggia naturista ricade all’interno del Parco naturale di Porto Conte e l’Ente Parco ha concesso il suo patrocinio alla giornata ecologica in quanto anche il turismo naturista come forma di ecoturismo si coniuga pienamente con la tutela della biodiversità e del paesaggio, e può avere ricadute positive sulla rete degli operatori economici che il parco ha certificato nell’ambito della CETS, la Carta Europea del Turismo Sostenibile.

La spiaggia naturista della “Baia delle Ninfe” già nella stagione 2022 ha riscosso un notevole successo, con una crescente presenza di turisti italiani e stranieri, ed il Comune di Alghero, insieme a una rete di Comuni sardi e alcune aree naturali protette ha in corso lo sviluppo di un ambizioso progetto europeo di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia per la creazione di una DMO - Destination Management Organization specifica per il turismo naturista nell’area dell’Alto Tirreno, insieme a Corsica, Provenza-Costa Azzurra, Nizza, Toscana e Liguria, che porterà risorse europee per la gestione sostenibile delle spiagge ai territori e anche agli operatori dell’ecoturismo.

«Siamo all’inizio di un percorso virtuoso e condiviso – promette Giuseppe Ligios, delegato Anita per la Sardegna – e ringraziamo il Comune di Alghero, l’Ente Parco e anche i vari soggetti privati locali per la grande disponibilità dimostrata. Con interventi per le disabilità, ci impegniamo a curare l’accessibilità universale della Baia delle Ninfe, perché diventi un fiore all’occhiello del nord ovest della Sardegna, a livello nazionale e internazionale».





© Riproduzione riservata