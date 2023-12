«Non vi nascondo che nell’apprendere di questo premio ho pensato molto a voi, alla mia città. Ho sempre ascoltato col cuore questa comunità e, quando conobbi Rodolfo Cermelli, mi sono lanciata nel dare qualcosa agli altri, soprattutto dopo la morte del mio primo bambino. Da allora promisi a me stessa che una parte della mia esistenza l’avrei dedicata alle persone che avrebbero avuto bisogno di me».

Non ha nascosto al sua commozione Gilda Usai Cermelli, prima sindaca di Porto Torres negli anni 2001-2005, premiata come “Donna Turritana dell’anno” per il suo impegno politico e sociale. Un riconoscimento istituito dalla Fidapa BPW Italy-Sezione di Porto Torres volto a celebrare una donna che, turritana di nascita o d’adozione, si sia distinta nel campo delle arti, delle professioni, degli affari ma anche in campo sociale, così come in campo associativo o sportivo. Alla cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio al Palazzo del Marchese, erano presenti gli ex sindaci Giacomo Rum, Eugenio Cossu, Luciano Mura e Sean Wheeler, primi cittadini che hanno segnato la storia politica di Porto Torres negli ultimi 30 anni.

Gilda Usai Cermelli ha raccontato del suo impegno nel volontariato sfociato nell’attività politica, prima da consigliera e poi da sindaca. La costituzione di Centro rieducativo e ricreativo e il gruppo di impegno per la città, queste alcune delle tappe del suo percorso politico. L’evento è stato introdotto dalla presidente Fidapa BPW Italy-Sezione di Porto Torres, Maria Tindara Abramo, seguita dall’intervento della presidente Fidapa BPW Italy Distretto Sardegna, Giovanna Ledda, dalla presidente distretto Sardegna Maria Lucia Fancellu, e dalla vice sindaca e assessora alle Politiche Sociali, Simona Fois. L’iniziativa ha visto l’accompagnamento musicale a cura dei “Fate Bravi Duo”, con Vincenzo Mozzillo alla chitarra, e Cristian Ruzzeddu al clarinetto. Durante la serata è stata ufficializzata la donazione in favore del Consultorio Familiare di Porto Torres – Servizio di Ginecologia e Ostetricia, un dono frutto della raccolta fondi della Navicula Turritana 2023.

