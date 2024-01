Anche il Comune di Porto Torres ha esposto a mezz’asta la bandiera della Sardegna in segno di cordoglio per la scomparsa del grande campione Gigi Riva, avvenuta ieri a Cagliari. Il mondo sportivo e non solo si unisce per ricordare l’icona del calcio italiano e figura di enorme spessore umano. Il mitico “Rombo di Tuono” aveva 79 anni.

Il sindaco Massimo Mulas e l’amministrazione comunale di Porto Torres, con l’esposizione della bandiera a mezz’asta, vogliono esprimere «il più profondo cordoglio e vicinanza ai familiari del Campione, non dimenticando anche i recenti lutti che vedono l’intera comunità turritana stringersi intorno a tutte le famiglie colpite da gravi perdite».

