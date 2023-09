Giave rinnova la devozione ai Santi Cosma, Damiano e Pantaleo a Giave. Per questo il comitato presieduto da Monica Faedda ha deciso di predisporre un ricco calendario di eventi, sia civili che religiosi.

Sino al 25 settembre, il santuario campestre ospiterà, alle 7.30 e alle 17, la Novena. Il 24 settembre, alle 17, sempre al santuario sarà celebrata la messa del malato. Seguirà rinfresco per tutti i presenti.

Il 26 settembre alle 8.30, 9.30 e 11.30, sempre nella Chiesa campestre, saranno celebrate le funzioni liturgiche. Alle 10 la messa sarà celebrata nella Chiesa parrocchiale di Sant'Andrea. Alle 15.30 ci sarà il ritrovo nella casa del presidente. Alle 16 partirà la processione solenne per le vie del paese accompagnata dai cavalli, dalla banda musicale di Ittiri e dai gruppi folk: San Pietro di Ittiri, Giovanni Maria Angioy di Bono, Figulinas di Florinas, Pro Loco Samugheo e Gruppo folk Olbiese. A seguire la messa nel santuario, cantata dal Coro "Antoninu Paba" di Giave. Alle 21.30 andrà in scena il tradizionale spettacolo pirotecnico curato dalla ditta Massa. Al termine è in programma l'esibizione dei gruppi folk. La serata sarà presentata da Greta Mura. All'una spazio a Dj set.

Il 27 settembre le messe saranno officiate alle 8.30, alle 9.30, alle 10 e alle 11.30 nella Chiesa di Sant'Andrea. Alle 16 è previsto uno spazio dedicato ai bambini con giochi gonfiabili, zucchero filato e il toro meccanico. Alle 22 andrà in scena il concerto de "I Nomadi". All'una nuovo appuntamento con Dj Set.

Il 28 settembre alle 16, in località "Su Padru", è in programma la "Corsa all'anello". Alle 17, nel santuario, sarà celebrata la santa messa. Alle 22 il concerto "Tieni il tempo", un tributo agli 883, mentre alle 23 saranno estratti i biglietti della lotteria.

Il 29 settembre, nel santuario, sarà celebrata la messa in onore di San Michele.

