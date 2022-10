A Giave, centro del Meilogu, sono in corso lavori molto importanti per la comunità, che interessano il centro sociale di via Italia e la biblioteca comunale.

Per quanto riguarda il primo, dopo apposito progetto redatto dall'Amministrazione, è stato assegnato un finanziamento ministeriale di 100mila euro. Saranno sostituiti gli infissi, sistemate terrazza (dalla quale filtrava acqua) e pareti.

Con un ulteriore finanziamento ministeriale di 84mila euro verrà rimossa la carta da parati, ripristinati gli intonaci e cambiate le porte.

Con lo stesso finanziamento inoltre sarà ripavimentata una parte della biblioteca comunale e rifatti i bagni, con un nuovo locale per disabili.

"L'impresa ha già iniziato tutti questi lavori - commenta il sindaco di Giave Gian Mario Chessa - Contiamo di concludere le opere entro maggio e restituire quindi alla comunità due strutture basilari, ma decisamente più moderne e funzionali".



© Riproduzione riservata