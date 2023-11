Il Comune di Giave amministrato dal sindaco Gian Mario Chessa ha voluto celebrare la festa degli alberi. Tutti i bambini di Giave nati tra il 2017 e il 2023 hanno piantato il proprio alberello nel giardino della casa di riposo San Michele.

«Gli alberi contribuiscono in maniera fondamentale alla sostenibilità ambientale del nostro Pianeta e al contrasto degli effetti della crisi climatica assorbono Co2 rendendo salubre l’aria, aiutano a prevenire il dissesto idrogeologico, salvaguardano la biodiversità terrestre - ha dichiarato il primo cittadino -. Un ringraziamento va all’agenzia Fo.Re.STAS e ai suoi collaboratori per aver messo a disposizione i vari alberelli e all’Assessore ai Servizi Sociali Monica Faedda per l’organizzazione».

© Riproduzione riservata