Nuovi fondi in arrivo a Giave per nuove opere pubbliche.

Per il paese del Meilogu, amministrato dal sindaco Gian Mario Chessa, la Regione Sardegna ha stanziato diversi finanziamenti. Il primo, da 300mila euro, è destinato al rifacimento della sovrastruttura stradale di Corso Repubblica e altre vie. Ai fondi si aggiungeranno 30mila euro di cofinanziamento comunale. Il secondo, da 88mila 800 euro, in aggiunta ai 10mila euro messi in campo dal comune, servirà per la sistemazione di nuovi loculi e il ripristino delle aree adiacenti al cimitero.

Inoltre stanno per essere appaltati i lavori per la costruzione dell'ecocentro, per una somma di 160mila euro. Un altro tassello sarà l'acquedotto rurale per un importo di 250mila euro.

Infine il comune ha ottenuto un contributo per l'efficientamento energetico, che lo si sta utilizzando per la casa di riposo San Michele, per il suo riammodernamento. Grazie a 15mila euro di fondi comunali, è stato realizzato il campetto sintetico semovibile.

«Sono tutti lavori importanti - ha dichiarato il primo cittadino -, in modo particolare per l'acquedotto che darà l'acqua alle utenze dell'agro. La stessa sarà prelevata dal laghetto della cava di San Cosimo, realizzando tutte le tubature e tutta la linea nuova». Si interverrà anche per il rifacimento della parte esterna del centro sociale.

