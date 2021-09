Tirrenia-Compagnia Italiana di Navigazione si è aggiudicata il bando della tratta fra Genova e Porto Torres. Si conferma, quindi, la presenza di Tirrenia-CIN su questa rotta, che viene esercitata 365 giorni all'anno in entrambe le direzioni, con ulteriori partenze in diurna nel periodo estivo.

"La concessione relativa all'affidamento della tratta fra Genova e Porto Torres nel periodo invernale, dal primo ottobre al 31 maggio, per cinque anni fra il 2021 e il 2026 - si legge in una nota -, assicura i migliori standard di servizio e si somma allo straordinario impegno di Tirrenia-CIN e in generale del Gruppo Onorato Armatori, integrandosi in un network di altre linee assicurate come vero servizio pubblico per la Sardegna".

Il gruppo Onorato assicura anche i collegamenti merci e passeggeri sulle rotte Livorno-Olbia (365 giorni all'anno garantiti da Moby), Civitavecchia-Olbia, Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, e le linee dedicate alle sole merci con le tratte Genova-Olbia-Cagliari, Livorno-Olbia-Cagliari e Napoli-Cagliari che Tirrenia-Cin esercita senza alcun tipo di sovvenzione.

