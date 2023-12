Potrebbe essere il veleno per topi la causa che ha provocato la morte di tre gatti, trovati in prossimità del presepe in legno, allestito davanti alla basilica di San Gavino a Porto Torres. La brutta sorpresa ieri mattina, nel quartiere di Monte Agellu, quando uno dei residenti ha scoperto i poveri animali ormai privi di vita, sdraiati nella paglia sistemata attorno al presepe. Sgomento e indignazione da parte dei cittadini che si chiedono il perché di tanta crudeltà.

I felini facevano parte della colonia di gatti di San Gavino, autorizzata e gestita da due residenti del posto, due persone che si prendevano cura di loro. «Un fatto grave che intendiamo denunciare alle forze dell’ordine, – dichiara Emanuela Fanari, presidente dell’associazione Anime Feline – non possono succedere questi fatti che certamente non lasciano indifferenti la maggior parte dei cittadini. Ma chi ha compiuto questo gesto insano non può restare impunito. Solo pochi giorni fa avevamo firmato una convenzione della durata di tre anni con l’amministrazione comunale per gestire la colonia di gatti. Lo scopo è quello di divulgare la cultura del benessere animale, portare avanti la lotta contro il randagismo e favorire le adozioni».

Evidentemente c’è ancora tanto da lavorare per evitare che accadano episodi di questo tipo. L'associazione Anime Feline chiederà l'intervento di bonifica dell'area alle guardie zoofile o alla compagnia barracellare.

