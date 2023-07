Si sono concluse, con una grande partecipazione, le lezioni della prima scuola sarda di pastorizia, promossa dal Gal Anglona Coros, che lo ha ideato insieme al Dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari e al Consiglio Nazionale di Ricerca di Sassari.

Il progetto, finanziato dalla Regione Sardegna, ha visto come partner le Università degli Studi del Molise e di Torino, e dei dipartimento di Medicina Veterinaria e quello di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione di Sassari La scuola, iniziata il 24 febbraio, ha coinvolto quindici allievi per un totale di 120 ore, di cui 55 di pratica presso numerose aziende del territorio.

«La prima scuola di pastorizia in un posto dove la tradizione si incontra con le più moderne tecniche innovative», ha dichiarato il presidente del Gal Anglona Coros, Gianfranco Satta. «Questo, per noi, è una testimonianza viva della cultura millenaria e della tradizione legata alla pastorizia in Sardegna, che è un pilastro fondamentale. Noi come Gal Anglona Coros siamo fieri che la questa scuola proseguirà anche nei prossimi anni. Lo facciamo per i giovani affinchè possano vedere un futuro prospero».

