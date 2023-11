“Quale futuro per lo sviluppo delle zone interne della Sardegna?”. Un tema importante per il quale l'associazione Nino Carrus organizza due distinti incontri e per un confronto tra gli esponenti delle forze politiche che si candidano al governo della Regione per i prossimi cinque anni. Il primo incontro è fissato per il 10 novembre (ore 17) nel centro servizi culturali Unla, a Macomer. Alla stessa ora e nello stesso posto anche il secondo incontro, fissato per il 17 novembre.

Nel primo incontro introdurrà il confronto Emiliano Deiana, presidente regionale dell'Anci e interverranno Piero Comadini del Pd, Domenico Gallus del Psd'Az, Danilo Lampis di Sardegna Chiama Sardegna, Maria Laura Orrù Alleanza Rosso Verde, Pierluigi Saiu della Lega, Alessandra Zedda di Forza Italia. Coordina il giornalista di Videolina, Graziano Canu.

Nel secondo incontro introdurrà Fausto Mura, dell'associazione Nino Carrus e interverranno Francesco Agus, Progressisti, Lucia Chessa, Rossomori, Desirè Manca, M5S, Annalisa Mele, Riformatori, Fausto Piga, Fratelli d'Italia,Stefano Tunisi, Grande Centro. Coordina il giornalista Tito Tola. «Non si tratta di una passerella elettorale - precisa la presidente dell'associazione, Rosanna Carboni - ma i politici saranno chiamati a dare risposte al tema che mettiamo al centro del dibattito in questi due appuntamenti. Tutti i partecipanti dovranno esporre, in modo chiaro e plausibile, proposte concrete per affrontare il dramma dello spopolamento, dell'assenza di lavoro qualificato e quindi della mancanza di prospettive per i giovani, oltre temi di grande attualità legati alla crescita e allo sviluppo delle zone interne».

