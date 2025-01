Individuato il responsabile dell’incendio appiccato lo scorso 4 dicembre all’interno degli uffici in uso al personale dei servizi sociali di Alghero. I carabinieri di Alghero hanno accertato che l’indagato, dopo aver forzato la porta d’ingresso dei locali a Lo Quarter, ha cosparso tutti gli arredi presenti con carta imbevuta di alcool etilico e trafugato 3 personal computer. Prima di andare via, verosimilmente al fine di nascondere eventuali tracce, ha deciso di dare fuoco alla carta provocando danni, oltre che agli arredi, anche all’impianto elettrico e agli apparati informatici presenti.

Gli inquirenti avevano avviato subito le indagini eseguendo un accurato sopralluogo "che ha permesso

di repertare tracce dattiloscopiche potenzialmente riconducili al reo e di sequestrare gli oggetti

utilizzati per accedere nei locali. Sono stati inoltre acquisite le riprese di numerosi sistemi di

videosorveglianza, pubblici e privati, i cui filmati hanno consentito di ricostruire con esattezza il

tragitto percorso dall’uomo per allontanarsi dagli uffici comunali, fino al suo rientro a casa", si legge in una nota.

La Procura della Repubblica di Sassari, concordando con l’ipotesi investigativa, ha quindi emesso un

decreto di perquisizione nei confronti dell’indagato, la cui esecuzione ha consentito di rinvenire, a

casa dell’uomo, gli indumenti dallo stesso utilizzati la notte del 4 dicembre nonché di recuperare

l’intera refurtiva, (infatti il giorno seguente lo stesso indagato ha riconsegnato i 3 personal computer asportati, che sono stati restituiti nella all’Amministrazione comunale)

