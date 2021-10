Pauroso incidente stradale verso le 18 e 30 nella strada Sassari Olbia, in località Mesu 'E Rios (all'ingresso della quattro corsie), territorio di Ozieri.

Per cause che rimangono da precisare, ma probabilmente favorite dall'asfalto reso viscido per la pioggia, si sono scontrati un furgone e una Jeep.

Ad avere la peggio uno dei conducenti dei due mezzi, che è stato immediatamente soccorso da un'autoambulanza del 118 e trasportato rapidamente in elicottero all'ospedale di Sassari. Il traffico dell'arteria ha subito notevoli rallentamenti.



