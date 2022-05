L'Amministrazione comunale di Sassari continua e intensifica la lotta contro gli incivili che non rispettano le norme ambientali. Nei prossimi giorni entreranno in servizio due agenti della Polizia locale che si occuperanno esclusivamente di illeciti ambientali.

Che sono purtroppo in aumento. Da gennaio 2022 il Comune ha infatti già sanzionato 570 persone, ripulito discariche illecite e trovato i responsabili che sono stati obbligati a pagare non soltanto la multa, ma anche tutte le spese affrontate per il ripristino del luogo.

I due agenti che entreranno in servizio potranno contare sulle foto-trappole di ultima generazione, già attive dall’inizio dell’anno, destinate ad aumentare nelle prossime settimane. Si tratta di vere e proprie videocamere utili anche per la sorveglianza e quindi per potenziare il livello di sicurezza della cittadinanza.

Le nuove, come le precedenti, saranno mobili e verranno quindi spostate nelle varie zone della città e dell’agro. Individuando le aree più critiche grazie alle segnalazioni dei cittadini attraverso i canali istituzionali dell’Ente.

Tra le sanzioni effettuate spiccano quelle fatte a persone provenienti da comuni vicini per conferire nei cassonetti di Sassari e a chi non rispetta le regole del servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta. Entrambi gli illeciti causano un danno notevole al decoro ambientale e a tutta la comunità: occupando infatti lo spazio destinato ai cittadini che abitano in quelle zone si sovraccaricano i contenitori, che non possono più essere usati da chi ne ha diritto. Spesso però i maleducati abbandonano i loro rifiuti per terra.



