Partita la campagna di sterilizzazione tra le colonie feline di Alghero, ribattezzata “Fuori di...gatto”. Le associazioni Fuori di Zampa, Aristogatti e altri volontari animalisti hanno fatto squadra per arginare il fenomeno delle nascite incontrollate di gatti in ogni angolo della città. L'intervento è iniziato qualche giorno fa e ha interessato al momento una decina di gatte selvatiche, prelevate da tre diverse colonie urbane. Dopo l'intervento, una volta stabilizzate, sono state reintrodotte nel loro territorio.

Nelle prossime settimane l'operazione riguarderà altre zone, nel tentativo di mettere un freno alla crescita della popolazione felina, fenomeno che dalla primavera in poi arriva a livelli di vera e propria emergenza. Lo sanno bene i volontari sommersi dalle segnalazioni di cucciolate ovunque. Spesso in zone urbane trafficate e pericolose. Ma non esistono bacchette magiche. La soluzione è cercare di contenere il numero delle nascite attraverso una campagna di sterilizzazione a tappeto. Le associazioni coinvolte confidano nel supporto dei cittadini. In tanti hanno già fatto sentire la loro presenza con donazioni spontanee.

Nei prossimi mesi saranno organizzati diversi eventi per supportare il progetto. Il primo è in calendario venerdì 12 aprile con un giro-pizza benefico presso il ristorante Les Arenes. Per prenotazioni contattare il numero dell'associazione Fuori di Zampa al 3331079914. Nell'impossibilità di presenziare è possibile comunque fare una donazione, anche piccola, attraverso i canali ufficiali: Associazione Fuori di Zampa: Iban IT32F 02008 84890 0001 0236 6021 e PAYPAL. (Contatti: fuoridizampa@gmail.com +393331079914). «Il mare è fatto di tante piccole gocce, se ognuno di voi ci donasse un solo euro, noi riusciremmo a completare questa missione. Confidiamo in voi, non abbandonateci. Come sempre, vi renderemo conto di tutte le spese effettuate», assicurano i volontari.







© Riproduzione riservata