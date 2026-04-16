Appuntamento a Valledoria con il fumetto e la caccia al tesoro digitale. Giovedì 23 aprile, dalle 10 alle 11 e 15, la biblioteca comunale ospiterà la nuova iniziativa del festival letterario diffuso Éntula organizzato da Lìberos.

L’incontro avrà per protagonista l’illustratore Jean Claudio Vinci che presenterà il suo ultimo lavoro “Geo Bros. Uniti si vince”, realizzato con Daniele Nicastro, che ne ha scritto i testi, e pubblicato da Tunué.

L’opera racconta una storia di formazione ambientata nel mondo del “geocaching” che conta milioni di appassionati in tutto il mondo. I protagonisti sono Samuel e Alex, fratelli nella vita ma rivali nel gioco.

La competizione li porterà ad affrontare una serie di sfide sempre più difficili finché i due fratelli scopriranno che l’ambizione del singolo non sempre porta ad essere vincenti e che per superare le difficoltà è indispensabile la forza del gruppo.

L’appuntamento è realizzato con il sostegno del Comune di Valledoria.

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