Ancora un grave incidente sulle strade del nord ovest della Sardegna. Scontro frontale sulla provinciale per Ittiri tra uno scooter Scarabeo e un furgone Fiat Iveco.

Un giovane di 34 anni, originario di Ittiri, è ricoverato nel reparto di Rianimazione in gravi condizioni. Lo schianto questa mattina alle 8.30 in via Monte Untulzu, nella periferia del paese, quando la moto per una probabile invasione di corsia è finita contro l’autocarro. Il 34enne è stato sbalzato dalla due ruote finendo sull’asfalto. Un impatto violento che gli ha procurato gravi ferite.

Sul posto gli operatori sanitari del 118 che dopo averlo stabilizzato lo hanno trasferito in codice rosso a bordo dell'elisoccorso al Santissima Annunziata dove si trova ricoverato in terapia intensiva, con prognosi riservata, all’ospedale civile di Sassari. I medici gli hanno riscontrato un trauma toracico-addominale.

Presenti i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari per la messa in sicurezza della strada e i carabinieri di Ittiri coordinati dalla compagnia di Alghero per i rilievi utili ad accertare l’esatta dinamica e regolare la viabilità.

© Riproduzione riservata