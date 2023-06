Il maltempo di questi ultimi giorni non ha risparmiato neanche Nughedu San Nicolò, centro del Monte Acuto. Il sindaco Michele Carboni ha segnalato la chiusura temporanea della strada Provinciale 162 “Occhetta-Tribides” e la strada in località “Pupoujones-Pianu ‘e Rena” a causa degli ingenti danni riportati che non ne permettono il transito in sicurezza.

Intanto a Bonnanaro, uno dei paesi del Meilogu più colpiti dalle abbondanti precipitazioni, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Antonio Carta ha deciso di convocare, per venerdì 9 giugno alle 19.30, nel centro sociale, un’assemblea pubblica per discutere dei danni causati dall’alluvione e delle loro possibili soluzioni.

Intanto dovrebbe essere riaperta questo fine settimana la strada provinciale Bessude-Thiesi. Lo annuncia il comune di Bessude.

