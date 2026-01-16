L’Amministrazione Comunale di Muros prosegue nel suo programma di rigenerazione urbana e potenziamento dei servizi ai cittadini. Sono stati ufficialmente affidati alla ditta Valegroup Sempreverde Srl i lavori di riqualificazione dell’area fitness situata in via Papa Giovanni XXIII, un intervento che trasformerà lo spazio in un vero e proprio polo moderno e funzionale dedicato allo sport all’aria aperta.

Dopo un primo step che ha visto l’installazione di moderne attrezzature sportive grazie a un finanziamento del Dipartimento per lo Sport di 20 mila euro, la Giunta Tolu ha deciso di investire ulteriormente e con forza: altri 65 mila euro, attinti interamente da fondi di bilancio, saranno destinati al restyling completo dell’area.

Il progetto prevede la posa di un manto sintetico di ultima generazione, il potenziamento dell’illuminazione pubblica, l’installazione di nuove fontanelle, fioriere e arredi urbani come panchine, con l’obiettivo di creare un ambiente accogliente, sicuro e fruibile da sportivi di ogni età, in qualsiasi ora del giorno.

«Vogliamo che Muros sia un paese a misura di famiglia e di sportivo», dichiara il sindaco Federico Tolu. «L’idea è quella di garantire l’accesso libero a tutti, ma stiamo già lavorando per stipulare convenzioni con le associazioni sportive locali, affinché le potenzialità di questo parco siano sfruttate al massimo attraverso attività e iniziative professionali».

L’intervento in via Papa Giovanni XXIII non è un caso isolato, ma rappresenta il tassello finale di una strategia lungimirante che ha visto l’Amministrazione impegnata su più fronti. Con circa 500 mila euro già investiti per la riqualificazione del parco giochi di via Antonio Segni, del parco di Monte Muros e del parco “Su Corrale”, l’attuale esecutivo chiude ufficialmente il cerchio sulla messa in sicurezza e valorizzazione di tutte le aree verdi del territorio comunale per le quali si attende la bella stagione per le inaugurazioni ufficiali. «Con questo cantiere portiamo a compimento un quadro organico di interventi senza precedenti per il nostro Comune», conclude il sindaco. «Restituiamo alla comunità spazi decorosi e sicuri, dimostrando che una gestione oculata del bilancio può produrre risultati concreti e immediati per la qualità della vita dei residenti.»

