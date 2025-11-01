Il Comune di Florinas è beneficiario di un finanziamento di 1 milione e 150mila euro destinato alla sistemazione e manutenzione della viabilità rurale grazie alla Legge Regionale 19 dicembre 2023.

L’intervento, promosso con il sostegno della Regione Sardegna e attuato tramite l’Agenzia Laore Sardegna, ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità delle strade rurali a servizio delle aziende agricole e delle attività agro-silvo-pastorali del territorio, favorendo così lo sviluppo economico e sociale delle campagne di Florinas.

Il progetto permetterà di rendere più sicure e funzionali le vie di collegamento tra le aree produttive rurali e il centro abitato, sostenendo la competitività del comparto agricolo e garantendo una migliore fruibilità dei territori a vocazione agro-pastorale.

Un passo importante per la valorizzazione del territorio e per il futuro delle campagne, dove spesso le strade erano rese impraticabili e difficili da raggiungere, con una rete viaria che non favorisce il collegamento diretto tra urbano e agro.

