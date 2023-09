Eccezionale recupero ieri in località "Sa Pigalva", a Florinas, dove è stato trovato un bellissimo esemplare di Falco della Palude, ferito a un'ala. Il raro rapace è stato consegnato alla CoReSa, cooperativa che si occupa del recupero e cura della Fauna Selvatica su incarico della Provincia e di Forestas.

«La comunità di Florinas e l'amministrazione sono molto attente al recupero di fauna anche in difficoltà - ha dichiarato il primo cittadino Enrico Lobino, che insieme all'assessore comunale alla Protezione civile, Gian Mario Angius, e ai barracelli ha assistito al recupero dell'animale -. Abbiamo recuperato anche diverse tartarughe che abbiamo convogliato al parco Enelittu e alcune date anche alla CoReSa. Siamo in contatto anche con Bonassai anche per fare delle escursioni con le scolaresche, per vedere come viene recuperata la fauna, come vengono curate, come vengono rimessi in cattività. Come amministratori siamo molto attenti a queste cose, sia per la fauna selvatica che per il benessere animale in generale. Abbiamo anche un agility dog per cani, abbiamo istituito le colonie feline. Si tratta di un lavoro che portiamo avanti già da sei anni».

