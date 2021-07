Anche Florinas avrà presto un moderno ed efficiente campo sportivo, che sorgerà dalle ceneri del vecchio impianto Pistidda - Virdis, teatro di mille battaglie calcistiche della gloriosa Polisportiva e delle altre associazioni sportive. Nell'ambito del progetto di sviluppo territoriale "Anglona-Coros, terre di tradizioni", l'Amministrazione Comunale di Florinas, dopo la redazione di un relativo progetto, ha avuto a disposizione un finanziamento di 600mila euro per la realizzazione dell'opera. Il Pistidda-Virdis vivrà quindi di nuova vita: manto in erba sintetica di ultima generazione, messa in sicurezza, nuove recinzioni e impianto di illuminazione.

"Ci tenevamo molto a realizzare questa struttura - commenta il sindaco di Florinas Enrico Lobino - Dopo l'espletamento delle formalità burocratiche e della gara d'appalto, contiamo di iniziare i lavori entro l'autunno 2021. Il Pistidda-Virdis sarà un punto di riferimento importante non solo per le società sportive, ma per tutto il territorio e per i ragazzi, e non solo, che volessero avvicinarsi alla pratica dello sport". L'Amministrazione comunale di Florinas ha inoltre approvato un progetto definitivo per la copertura delle tribune, bagni per il pubblico, nuovi spogliatoi, costruzione ex novo di un campo di Padel e campo di calcetto. I vecchi spogliatoi, anch'essi sistemati, diventeranno la sede di diverse associazioni.



