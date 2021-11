Palloncini e mascherine rosse per dire no alla violenza di genere, un flash mob in piazza Umberto I promosso dal Comune di Porto Torres che ha voluto celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Presenze maschili e femminili per lanciare un messaggio chiaro affinché si adottino strategie politiche mirate al riconoscimento e alla realizzazione di pari opportunità in ogni ambito della vita pubblica e privata.

Presenti il sindaco Massimo Mulas, il vicesindaco Simona Fois e la presidente della commissione consiliare per le Pari opportunità, Paola Conticelli. L’iniziativa si concluderà con l’evento “Vittime e carnefici. Parole e Suoni.

Anche a Sorso tutti in piazza con l’evento “Vietato morire”, il titolo del flash mob che si è svolto nei giardini pubblici di via Marina organizzato dal circolo territoriale “Nilde Iotti” delle Democratiche di Sorso per essere un momento pubblico di riflessione, e di azione. “Lo scopo è quello di sensibilizzare su un fenomeno che è una violazione dei diritti umani e che sta assumendo proporzioni e dinamiche sempre più feroci”, affermano i promotori dell’iniziativa.

© Riproduzione riservata