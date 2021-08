Molte le proteste nei giorni scorsi, ma questa domenica tutto è filato tranquillo nella frequentatissima spiaggia di Fiume Santo, ubicata tra Stintino e Porto Torres, ma ricadente nel territorio di Sassari.

Alcune settimane fa il sindaco del capoluogo Nanni Campus aveva emanato un'ordinanza di divieto di transito e sosta nella strada sterrata che costeggia l'arenile, in seguito corretta a solo divieto di sosta. I provvedimenti avevano sollevato parecchi malumori specie tra i bagnanti sassaresi, che si sono costituiti nel comitato Pro Fiume Santo, a favore del "parcheggio libero ma ordinato". L'Amministrazione, dopo l'ultima correzione, non si è mossa però di un millimetro dalle posizioni assunte. Tutti, turisti compresi, si sono quindi adeguati alle nuove regole. Anche per tutta la giornata odierna il lungo tratto di spiaggia è stato presidiato da varie pattuglie della polizia locale di Sassari. Non si sono registrate grosse infrazioni e con il buon senso tutto è proceduto regolarmente.

