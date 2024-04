Il Comune di Uri aderisce alla “Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo” illuminando di blu uno degli edifici simbolo della vita cittadina.

Un’iniziativa in programma oggi per conoscere e capire, ma anche per accettare la diversità.

Prima scuola del paese, poi Municipio, poi diventato plesso della scuola media ed oggi sede della biblioteca comunale intitolata a "Giovanni Maria Cherchi", con le sue finestre blu l’edificio vuole lanciare un messaggio di vicinanza e sensibilità verso quelle famiglie che tutti i giorni affrontano il problema gigante e, con grande coraggio, ne escono pieni di orgoglio.

«Come amministrazione comunale diciamo che non siete soli ed invitiamo tutti i cittadini, in questa giornata del 2 aprile, ad esporre un elemento blu alle proprie finestre per sostenere l’iniziativa e per renderci tutti più consapevoli e lanciare un messaggio di accoglienza e condivisione nei confronti di queste sfide così importanti, che toccano molti di noi da vicino».

