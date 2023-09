Sarà l'anfiteatro comunale di Cossoine il palcoscenico dello spettacolo dal titolo "Finché morte non ci separi", della compagnia teatrale Up&Down che andrà in scena sabato 30 settembre dalle 21.

La compagnia, diretta con la maestria di Giovanni Mura, è stata fondata nel 2004, ed è composta interamente da attori con disabilità psichiche e cognitive.

«Ma ciò che li rende veramente straordinari è la loro dedizione alla recitazione e il loro impegno nel dimostrare che "tutto è possibile" - si legge in una nota diffusa dall'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Sabrina Sassu - . Nel corso degli anni, questi straordinari ragazzi hanno imparato non solo un mestiere, ma hanno anche abbracciato la recitazione come una parte essenziale di loro stessi La loro dedizione e il loro talento sono stati premiati con numerosi riconoscimenti teatrali. Hanno vinto il premio per la "Miglior Regia Teatrale" al Festival Internazionale della Abilità Differenti di Capri per un cortometraggio, hanno pubblicato un libro e hanno progetti futuri entusiasmanti, tra cui la realizzazione di un film»..

La trama di "Finché Morte Non Ci Separi" è una storia coinvolgente che narra di Armando, un uomo senza talento né fortuna, il cui destino cambia drasticamente quando vince 100 milioni di euro grazie a un biglietto della lotteria. La commedia è un di risate, emozioni e insegnamenti sulla vita.

