Fiamme nell’appartamento di un’accumulatrice seriale, nel cuore della città di Sorso. Momenti di paura per un incendio scoppiato nell'appartamento al primo piano di una palazzina di via Magellano.

Una donna di 89 anni, residente in città, è rimasta lievemente intossicata dopo aver respirato i fumi tossici provocati dal rogo scoppiato nella propria abitazione. A dare l’allarme i vicini che questa mattina, preoccupati per la nube densa proveniente dal cortile, hanno chiamato il 115. Quando i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari sono intervenuti per domare le fiamme, nell’appartamento hanno trovato ammassati oggetti di ogni genere. L’anziana signora è stata fatta evacuare e consegnata agli operatori sanitari del 118 che l’hanno trasportata al pronto soccorso di Sassari. I medici le hanno riscontrato ustioni di terzo grado al polso.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco hanno operato per tutta la mattina per domare le fiamme e bonificare l’area. Un’operazione di spegnimento resa difficile per la presenza di materiale accatastato, tra cui molti giornali, sia all’interno sia nel cortile, da cui sarebbero partite le fiamme per cause ancora da accertare. L’incendio divampato si sarebbe esteso anche all’interno danneggiando porte, finestre e alcuni arredi.

