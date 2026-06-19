Festival Ottobre in Poesia a Sassari: c'è lo scrittore Gesuino NémusPresentazione in anteprima nazionale del libro “La bambina che vide gli occhi di Dio”
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Anteprima estiva per il Festival Ottobre in Poesia, che taglia il traguardo dei 20 anni di attività. Protagonista del Cantiere Poetico sarà lo scrittore pluripremiato Gesuino Némus. L'appuntamento è sabato 27 giugno alle 18.30 nella terrazza del Padiglione Tavolare ai Giardini Pubblici di Sassari.
Introdotto da Leonardo Onida, creatore del festival, lo scrittore di Jerzu sarà intervistato da Giorgio Demuru sul suo ultimo libro “La bambina che vide gli occhi di Dio” che presenta in anteprima nazionale. Le letture saranno curate da Fiammetta Moretti.
Si tratta di un libro fuori dagli schemi, ricco di colpi di scena e con forme narrative mai viste prima, un linguaggio davvero unico che conferma Némus come uno degli scrittori più prolifici e geniali degli ultimi decenni.
Gesuino Nèmus ha ricevuto nel marzo scorso il Premio alla Carriera all'interno delle attività del Premio Letterario Internazionale città di Sassari.