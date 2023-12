La 5° edizione del Festival Internazionale di Musica Antica si avvicina alla sua chiusura con un ultimo appuntamento. Sabato 16 dicembre alle 19, presso il Palazzo Baronale di Sorso, l’ensemble Cenacolo musicale si esibirà in un concerto di musica antica. La voce di Francesca Biliotti si sposerà con il violoncello barocco di Daniele Cernuto, il clavicembalo di Donata Busetto e l’arciliuto e chitarra barocca di Calogero Sportato per un programma dedicato ai “Fratelli Sammartini, musici milanesi” che esplorerà le musiche di Giuseppe e Gian Battista Sammartini.

I mesi da settembre a dicembre sono stati costellati da concerti di chiaro interesse artistico e musicale, con i quali l’APS Dolci Accenti, organizzatrice del Festival, ha portato il suo pubblico in alcune delle più belle location della Sardegna in un viaggio musicale “senza tempo” che ha esplorato diversi stili e repertori. L’ensemble di musica antica Cenacolo Musicale, matrice storica dell’associazione Barocco Europeo, nasce per iniziativa di Donatella Busetto e dalla collaborazione di alcuni musicisti e studiosi che condividono preparazione professionale, attività concertistica e interesse per il genere barocco.

Il repertorio del gruppo spazia tra musica strumentale, cantate sacre e profane ed intermezzi di autori del '600 e '700, fino agli autori del tardo barocco e primo Classicismo.

© Riproduzione riservata