È ritornata ad essere una delle iniziative identitarie della città di Porto Torres. La “Sagra del Pesce” sarà uno degli eventi in programma lunedì 20 maggio dalle 12 alle 21.30, in occasione della Festha Manna.

Il Comune ha pubblicato il bando per la concessione di un contributo per l’organizzazione della manifestazione che lo scorso anno ha fatto registrare centinaia di presenze, tra locali e turisti. L’amministrazione comunale anche quest’anno, infatti, intende acquisire le domande per procedere all'individuazione di associazioni operanti nel territorio, in possesso dei requisiti e in grado di curare l'organizzazione e la gestione dell’evento gastronomico, con offerta di un menù a base di pesce previo acquisto di un ticket, e di uno spettacolo gratuito aperto al pubblico.

Possono presentare domanda associazioni culturali, sportive e ricreative che svolgano attività senza fine di lucro. Ogni onere finanziario e organizzativo è posto a carico del soggetto affidatario che si avvarrà del contributo del Comune pari a 12mila euro.

