Dopo gli ultimi episodi di degrado registrati sul litorale algherese nelle notti di Pasquetta, la Commissione Ambiente si è riunita per affrontare il problema rilanciando una proposta concreta per conciliare intrattenimento e tutela ambientale. Nella riunione convocata dal presidente Christian Mulas, è stato affrontato il tema delle criticità legate alle attività nelle aree demaniali, con l’obiettivo di garantire condizioni ambientali e igienico-sanitarie adeguate senza penalizzare il comparto turistico. Da qui nasce il progetto “Notti di Qualità”, illustrato in Commissione alla presenza degli assessori Ornella Piras e Raniero Selva, del comandante della polizia locale Salvatore Masala e dei rappresentanti di Confcommercio e Silb. Il progetto punta a valorizzare i locali che rispettano standard elevati di sicurezza, pulizia e rispetto acustico, introducendo meccanismi premiali per incentivare comportamenti virtuosi e migliorare la qualità complessiva della vita notturna. Tra le azioni previste, la creazione di un tavolo permanente di confronto tra amministrazione, operatori e professionisti, con l’obiettivo di individuare soluzioni condivise e pianificare aree idonee, meno sensibili e meno antropizzate, dove sviluppare attività di intrattenimento nel rispetto delle normative.

La Commissione Ambiente

La Commissione ha ribadito un principio chiaro: lo sviluppo turistico non può prescindere dal rispetto delle regole. Nessuna criminalizzazione delle imprese, ma una linea ferma sul rispetto delle autorizzazioni comunali, degli orari per la diffusione musicale e sull’obbligo di ripristinare le condizioni di pulizia al termine degli eventi.

Il progetto prevede inoltre un sistema di controlli e sanzioni: dalle multe amministrative fino, nei casi più gravi, alla segnalazione agli organi competenti e alla possibile chiusura delle attività. L’obiettivo è trasformare le criticità emerse in un’occasione per alzare la qualità dell’offerta turistica, tutelando al tempo stesso ambiente, residenti e operatori.

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