Grande festa in piazza Garibaldi per la presentazione ufficiale della nuova prima squadra e di tutte le categorie di atleti della società del Porto Torres calcio, pronta ad affrontare il campionato di Promozione regionale. Luci, musica e atmosfera in occasione dell'evento di "Suoni & Sapori" che ha visto protagonista la formazione guidata da una nuova dirigenza sportiva che, ieri sera, si è riempita del calore del pubblico. Sul palco allestito nella piazza, gli atleti hanno raccolto gli applausi dei numerosi presenti.

«Dopo le difficoltà iniziali abbiamo pensato di lanciare un grido di allarme con una raccolta fondi a cui la comunità ha risposto positivamente, - ha detto Salvatore Depalmas, presidente della società - e per questo mi sento di ringraziare tutte le persone che si sono fatte avanti ed hanno appoggiato i progetti che questa società da qualche anno sta mettendo in piedi». La nuova stagione sportiva vede confermati oltre al presidente, i vice con Stefano Valente e Matteo Sanna, il segretario Stefano Mognato e per la componente organizzativa Andrea Bolelli, mentre la novità è rappresentata da Roberto Frau, nominato team manager.

Confermati anche gli allenatori Roberto Congiatta e Gabriele Porcu con il preparatore dei portieri Giovanni Casali e il collaboratore Giovanni Valente. Nel gruppo dirigente anche Scaramella, Bertolinis, Saiglia, Carta, Schiavo, Monti, Capasso, Sanna, Piras, Pirino, Montinaro, Montesu e Madeddu. Nelle fila dei mister del settore giovanile di cui è responsabile Sandro Soro, figura Vincenzo Valente alla guida della Juniores, Antonello Ciaramitano allenatore Allievi, Marco Tilocca ed Emiliano Frau dei giovanissimi, Beppe Mameli degli esordienti, Antonio Dedola dei Pulcini 2013, Gavino Tatti dei Pulcini 2014, Euro Sibiriu dei Micro e Salvatore Dessantis dei Micro Micro.



