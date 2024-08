Ritornano a Sa Segada, dopo anni di assenza, i festeggiamenti estivi in onore di Nostra Signora di Loreto, patrona della borgata. L’evento, organizzato dalla parrocchia di Sa Segada in collaborazione con il locale comitato e patrocinati dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, si svolgeranno sabato 31 agosto a partire dalle 18 con la solenne messa a cui saranno presenti le autorità civili e religiose.

A seguire si svolgerà per le vie della borgata la lunga processione che sarà accompagnata dalla Banda Musicale "A.Dalerci". Alle 21 spazio alla musica con Dj Steven. Per l'occasione sarà possibile cenare in borgata con dei panini, pecora bollita, pane zichi e un dolce. Il ricavato della vendita della pecora bollita sarà devoluto dal comitato alla parrocchia per la ristrutturazione della chiesa.

