Fertilia dà il via ai festeggiamenti per San Marco. Due giorni tra bancarelle, eventi musicali e buona gastronomia. Il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici di via Pola aprirà già nel primo pomeriggio di oggi, mentre dalle 17, in Piazza Venezia Giulia, residenti e ospiti potranno girare tra i banchi dello street food. È previsto un concerto degli studenti de “La chitarreria”, seguito dalla performance dei Blackout. Dalle 21 il Dj D-One e la special guest Samuel Dj Set from Subsonica.

Martedì mattina si continua con la novità del ritrovo delle auto storiche, sul lungomare Rovigno, a cura del Club “Il Volante” in memoria dell’amico Giuseppe Santandrea. Alle 10.30, in Piazza Venezia Giulia una esposizione di moto in collaborazione con i club Rebotteris e Ittiriolos. La Santa Messa nella chiesa di San Marco verrà celebrata alle 11. Al termine la processione con la banda musicale Dalerci e la deposizione a mare della corona. Da mezzogiorno apriranno gli stand dedicati alla gastronomia e dalle 14 partirà la simpatica gara delle vasche da bagno nella marina di Fertilia.

Il pubblico della gara delle vasche da bagno (foto Fiori)

Il pomeriggio proseguirà con i giochi in piazza per grandi e piccini a cura di Tricirco, infine il concerto dei Camberra e l’estrazione dei biglietti della lotteria.







