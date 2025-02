Lavori sulle condotte idriche nella borgata di Fertilia. Dal prossimo 3 marzo Abbanoa inizierà gli interventi in diverse zone del rione: via Pola, Lungomare Rovigno, via Fiume, via Orsera, via Trieste.

Le opere rientrano nel piano di ammodernamento della rete idrica cittadina che l'Ente gestore del servizio idrico sta approntando, per un investimento complessivo di 7,2 milioni e che per la borgata giuliana prevede interventi per oltre un milione di euro.

I lavori avranno durata di circa 30 giorni per ogni singola via, con relativa ordinanza di chiusura al traffico veicolare.

