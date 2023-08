Ferragosto è sempre sinonimo di mare soprattutto quando è calmo e limpido come nella giornata di oggi. Le spiagge del sassarese sono state prese d'assalto. Da Platamona a Porto Palmas, nel litorale dell'Argentiera e fino a Porto Ferro si parlava tedesco, inglese, francese e spagnolo, una presenza numerosa di turisti stranieri e italiani.

Il servizio di salvamento a mare, gestito dall'associazione Vosma nel litorale di Sassari, per fortuna non ha fatto registrare alcun intervento di soccorso. E per molti è stato il primo giorno di ferie trascorso sotto l'ombrellone.

A Stintino la splendida spiaggia de La Pelosa ha registrato sold out, 1.500 presenze previste come da Regolamento per il numero chiuso. Spostandosi a Porto Torres sull'arenile di Balai, preferito da turisti e locali, a metà mattinata i bagnanti non avevano lasciato libero neppure un granellino di sabbia. In direzione Castelsardo nella baia di Lu Bagnu impossibile trovare un posto per piantare un ombrellone o solo per stendere un asciugamano. Ad Alghero folla sulle spiagge e nei locali. Calca fino a Santa Teresa e all'Isola Rossa.

