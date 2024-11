I pellegrini percorreranno parte di un antico tracciato che nel Medioevo fu un’antica via di pellegrinaggio. Il pellegrinaggio da San Michele di Salvenero alla Santissima Trinità di Saccargia. sarà il punto di partenza per la valorizzazione del comparto culturale-turistico-religioso. L'appuntamento è per sabato alle 8 in Piazza Santa Maria di Betlem a Sassari. L’evento è gratuito ma è richiesta la prenotazione tramite email.

L’evento culturale e spirituale fa parte del progetto Porte Sante e Chiese Giubilari promosso dalla Conferenza Episcopale Sarda con l’Arcidiocesi di Sassari. L'ideazione è della guida turistica Anna Maria Murru. Il progetto è finanziato dalla Regione Sardegna e coordinato e gestito dalla Fondazione Cammino Francescano.

Dalla Chiesa di Santa Maria i pellegrini si trasferiranno nella chiesa Giubilare del Duomo di Sassari per poi spostarsi alle 9 in bus presso la chiesa romanica di San Michele di Salvenero, nel comune di Ploaghe.

Al termine della visita guidata del monumento avrà inizio il pellegrinaggio a piedi di circa 4 km per arrivare alla Basilica della Santissima Trinità di Saccargia, accolti dalle guide della cooperativa Aretè,. Dopo la visita della chiesa e un rinfresco partenza in autobus per l’antica ex cattedrale di San Pietro di Sorres dove è previsto il pranzo.

Il monastero ospiterà la conferenza dal titolo “Simboli del Giubileo: il pellegrinaggio, la porta, la croce”, con gli esperti Monsignor Pier Angelo Muroni e Don Massimilano Salis.

