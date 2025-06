Le fattorie sociali come strumenti di inclusione, sviluppo sostenibile e valorizzazione del territorio. L’Agenzia Agris Sardegna presenta un nuovo progetto su aziende agricole in cui si sperimentano forme innovative di inserimento lavorativo e sostegno a persone con difficoltà sociali, psichiche e fisiche. In Sardegna sono circa trenta e operano in rete con i servizi sociali comunali, le Asl e altri enti del Terzo Settore.

Venerdì 20 alle 10 presso la Sala Langiu del Comando della Polizia locale di Sassari in via Carlo Felice 8, sarà presentato il documentario “Oro puro. Viaggio nell'agricoltura sociale in Sardegna”, realizzato nell’ambito del Servizio di monitoraggio e valutazione delle politiche regionali a favore dell’agricoltura sociale. Gli altri appuntamenti sono fissati a Nuoro venerdì 27 giugno presso l’Auditorium Giovanni Lilliu e a Cagliari lunedì 30 giugno presso la Sala eventi al 1° piano della MEM - Mediateca del Mediterraneo in via Mameli 164. L'ingresso è libero.

Il documentario è un viaggio emozionante nell’agricoltura sociale del nostro territorio e dà voce a operatori e coltivatori che custodiscono e animano il valore della funzione sociale dell’agricoltura in aree interne spopolate e impoverite. Racconta la possibilità di creare alleanze tra pubblico e privato per promuovere un welfare inclusivo di comunità, in cui le Fattorie Sociali rappresentano presìdi di solidarietà, conoscenza, collaborazione e formazione.

L’evento è promosso dall’Agenzia Agris e dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Sardegna e sarà condotto dalle società Centrale Valutativa e Idea 2020, che hanno prodotto il documentario.

