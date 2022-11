Scene da Far West in piazza d’Italia a Sassari: una rissa, che avrebbe coinvolto una decina di persone, è scoppiata intorno alle 17.45 all’incrocio con via Roma ed è sedata dal provvidenziale e coraggioso intervento degli agenti della polizia municipale.

A scatenare la colluttazione, secondo quanto raccontano alcuni testimoni, sarebbe stato il rifiuto dei gestori di un bar di servire da bere ad alcuni avventori.

I toni sarebbero poi degenerati, anche dopo l’intervento di un’altra persona, che avrebbe chiesto ai clienti insistenti di smetterla. Si sarebbe così innescato lo scontro che ha coinvolto anche un anziano signore ultrasettantenne, finito per terra. Sofferente, il volto sanguinante, è stato soccorso dai medici del 118.

I poliziotti della Locale, agli ordini del comandante Gianni Serra, sono intervenuti subito prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

Come detto, sono state fermate quattro persone, poi portate in Comando per accertamenti.

© Riproduzione riservata