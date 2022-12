Incontro in Prefettura a Sassari per gli interventi sulla sicurezza e l’ordine pubblico in occasione degli eventi natalizi e di Capodanno. Alla riunione hanno presto parte, oltre al Questore e ai comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza, il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, i sindaci Nanni Campus di Sassari, Mario Conoci di Alghero, Massimo Mulas di Porto Torres, Antonio Capula di Castelsardo, e i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Olbia, nonché dell’amministratore straordinario della Provincia di Sassari.

Al centro dell’incontro i diversi profili di sicurezza concernenti lo svolgimento degli eventi che si terranno nelle principali città di Olbia, Alghero e Castelsardo, in relazione alle necessarie misure di safety e security da predisporre nel corso dei programmati concerti di fine anno, per il quale è previsto un grande afflusso di spettatori e turisti, con l’obiettivo di garantire la salvaguardia dell’incolumità delle persone in tutte le fasi dei festeggiamenti.

Al riguardo, nei prossimi giorni si riunirà in Prefettura la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per l’esame dei documenti tecnici e degli allestimenti predisposti per i concerti di Alghero e Olbia.

